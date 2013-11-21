Байконурскую улицу временно перекрыли из-за прорыва трубы с холодной водой

Холодную воду у местных жителей не отключали.

Утром 9 марта Байконурская улица оказалась в воде. Как уточнил Piter.TV в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", на пересечении с Богатырским проспектом прорвало трубу с горячей водой.

Сообщение поступило в 06:40. Дефект произошел на трубопроводе диаметром 300 мм. На место прибыли специалисты, на участке разлива временно ограничили движение транспорта. Работы продолжаются до сих пор. Местные жители получают холодное водоснабжение.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в строящемся доме на улице Руднева произошел пожар.

Видео: vk.com/primorsky.online

Фото: vk.com/spb_today