На проезжей части улицы Есенина забил холодный фонтан

В среду, 13 июля, на углу улицы Есенина и проспекта Луначарского произошло вытекание из водопроводной трубы. В результате прямо на проезжей части местные жители могли наблюдать столп холодной воды. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Предположительно авария произошла в ходе испытаний теплосетей. На место выехала бригада специалистов ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Они утверждают, что происшествие не связано с работой предприятия.
Кроме того, прорыв вызвал затруднение движения транспорта в Выборгском районе Петербурга. Так, по данным "Организатора перевозок", пришлось на время поменять маршруты троллейбуса № 13 и автобуса № 251.
Ранее Водоканал рассказал о локализации прорыва на Туристской улице.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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