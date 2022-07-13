На проезжей части улицы Есенина забил холодный фонтан

Скорее всего вытекание произошло во время инженерных испытаний.

В среду, 13 июля, на углу улицы Есенина и проспекта Луначарского произошло вытекание из водопроводной трубы. В результате прямо на проезжей части местные жители могли наблюдать столп холодной воды. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Предположительно авария произошла в ходе испытаний теплосетей. На место выехала бригада специалистов ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Они утверждают, что происшествие не связано с работой предприятия.

Кроме того, прорыв вызвал затруднение движения транспорта в Выборгском районе Петербурга. Так, по данным "Организатора перевозок", пришлось на время поменять маршруты троллейбуса № 13 и автобуса № 251.

Ранее Водоканал рассказал о локализации прорыва на Туристской улице.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург