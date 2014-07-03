Водоканал рассказал о локализации прорыва на Туристской улице

Участок затопило на территории АО "Метрострой Северной столицы", к 11:50 специалисты закончили работы.

Во вторник, 12 июля, на территории АО "Метрострой Северной столицы", расположенной на Туристской улице, забил столб воды. Об устранении аварии Piter.TV узнал у ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Как выяснилось, на участке произошло вытекание на трубе диаметром 300 мм. На место выехала аварийная бригада, которая локализовала аварию примерно к 11:50. После устранения всех абонентов снова обеспечили водой.

Напомним, что на Туристкой улице проходит прокладка зеленой ветки метро от станции "Беговая".

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Фото: Piter.TV