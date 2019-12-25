Петербург поплыл после прихода циклона "Зельда"

Уже несколько лет жители Северной столицы жалуются на старые ливневки, которые не спасают город от капризов погоды.

Ливни и грозы в очередной раз продемонстрировали неэффективность ливневых канализаций Санкт-Петербурга.

Уже несколько лет жители Северной столицы жалуются на старые ливневки, которые не спасают город от капризов погоды. И обрушившийся на Петербург циклон "Зельда" вновь показал их неэффективность. В администрацию губернатора Александра Беглова с утра начали поступать жалобы на целые реки и озера, образовавшиеся в результате грозы.

"Отсутствие ливневой канализации, большие лужи";

"Требуется прочистка люка. Вода не уходит с проезжей части. Скапливается большая лужа";

"Постоянно после дождей стоит лужа, которую не обойти, приходится мочить ноги. Необходим ремонт покрытия. Требуется вскрыть покрытие, поднять, выровнять основание и ровно, с правильной разуклонкой заасфальтировать новое покрытие", — пишут петербуржцы и прикладывают фотографии проблемных участков.

Однако чиновники отвечают в своей обычной манере, очевидно надеясь, что проблема решится сама собой, как со снежным коллапсом. А тем временем метеорологи предупреждают о еще одном сильном ливне, который ожидает город на Неве уже во вторник.

Стоит напомнить, что Беглов еще в 2019 году обещал модернизировать ливневые системы, но это, как и многие другие обещания градоначальника, выполнено не было.

Фото: соцсети