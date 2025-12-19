Проезжую часть на проспекте Обуховской Обороны залило водой из-за прорыва трубы

Во избежание дальнейших осложнений и нормализации дорожной обстановки продолжается мониторинг ситуации силами служб города.

Утром во вторник, 10 февраля, в Петербурге произошла коммунальная авария. Специалисты зафиксировали утечку холодной воды на проспекте Обуховской Обороны, недалеко от здания Императорского фарфорового завода. Информация о происшествии была передана в службу "Водоканала" сразу после обнаружения проблемы.

Приехавшие на место сотрудники оперативно приступили к работе: обследование ситуации показало, что причиной стала неисправность, приведшая к появлению течи. Специалистам удалось успешно локализовать утечку в 7:50.

Последствием происшествия стал значительный разлив воды на проезжей части дороги, затруднивший движение автомобилей. Транспортные маршруты трамваев №7 и №24 временно скорректировали, чтобы избежать проблем с проездом. Сервис "Яндекс.Пробки" подтвердил наличие небольшого транспортного затора на данном участке.

Во избежание дальнейших осложнений и нормализации дорожной обстановки продолжается мониторинг ситуации силами служб города.

