В Московском районе прорвало трубу

На проспекте Космонавтов забил фонтан из кипятка.

В субботу, 25 декабря, в Московском районе произошла коммунальная авария. Пар поднялся над асфальтом на проспекте Космонавтов. Об этом сообщили очевидцы в группе "Московский район - Санкт-Петербург / Подслушано".

У дома № 18/2 по проспекту Космонавтов забил фонтан из кипятка. Аварийщики уже устраняют дефект на трубе. Они обещают решить проблему к 19:15 вечера.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Колпинском районе 11 домов остались без отопления.

Фото: ВКонтакте / Московский район - Санкт-Петербург | Подслушано