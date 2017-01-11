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В Московском районе прорвало трубу
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В Московском районе прорвало трубу

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На проспекте Космонавтов забил фонтан из кипятка.

В субботу, 25 декабря, в Московском районе произошла коммунальная авария. Пар поднялся над асфальтом на проспекте Космонавтов. Об этом сообщили очевидцы в группе "Московский район - Санкт-Петербург / Подслушано". 

У дома № 18/2 по проспекту Космонавтов забил фонтан из кипятка. Аварийщики уже устраняют дефект на трубе. Они обещают решить проблему к 19:15 вечера. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Колпинском районе 11 домов остались без отопления.

Фото: ВКонтакте / Московский район - Санкт-Петербург | Подслушано

Теги: аварийные бригады, дефект, прорвало трубу, проспект космонавтов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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