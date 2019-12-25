В Колпинском районе 11 домов остались без отопления

На улице Танкистов у дома № 12 произошла авария.

В субботу, 25 декабря, в одиннадцати домах в Колпино отключили отопление. Удобства обещают вернуть вечером. Об этом сообщили в районной пресс-службе.

В домах выключили батареи из-за технологического сбоя на тепловых сетях ГУП "ТЭК СПб". Авария произошла на улице Танкистов у дома № 12. В результате случившегося здания № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 24 остались без тепла.

Ранее на Piter.tv сообщили: появилось видео, как на "Академической" прорвало трубу.

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