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В Колпинском районе 11 домов остались без отопления
Сегодня, 12:34
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В Колпинском районе 11 домов остались без отопления

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На улице Танкистов у дома № 12 произошла авария.

В субботу, 25 декабря, в одиннадцати домах в Колпино отключили отопление. Удобства обещают вернуть вечером. Об этом сообщили в районной пресс-службе. 

В домах выключили батареи из-за технологического сбоя на тепловых сетях ГУП "ТЭК СПб". Авария произошла на улице Танкистов у дома № 12. В результате случившегося здания № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 24 остались без тепла. 

Ранее на Piter.tv сообщили: появилось видео, как на "Академической" прорвало трубу.

Фото: Pexels

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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avondev
Сегодня 12:54

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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