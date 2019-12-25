В Колпинском районе 11 домов остались без отопления

В субботу, 25 декабря, в одиннадцати домах в Колпино отключили отопление. Удобства обещают вернуть вечером. Об этом сообщили в районной пресс-службе.
В домах выключили батареи из-за технологического сбоя на тепловых сетях ГУП "ТЭК СПб". Авария произошла на улице Танкистов у дома № 12. В результате случившегося здания № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 24 остались без тепла.
Ранее на Piter.tv сообщили: появилось видео, как на "Академической" прорвало трубу.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.