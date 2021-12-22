Появилось видео, как на "Академической" прорвало трубу

Сотрудники обнаружили технологическое нарушение на сети диаметром 400 мм.

В среду вечером, 22 декабря, у станции метро "Академическая" разлилась вода. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видео можно наблюдать, что из-за инцидента образовалась огромная лужа. Горожане с трудом обходят лужу, она появилась прямо на пешеходном переходе. О причинах разлива воды неизвестно.

В пресс-службе "Водоканала" сообщили, что на пульт специалистов в 21:20 поступила заявка на вытекание на Гражданский проспекте у дома 41. Сотрудники обнаружили технологическое нарушение на сети диаметром 400 мм. В 23:00 бригада устранила протечку. На данный момент специалисты занимаются отводом воды с проезжей части. Добавим, что все абоненты обсепечены водоснабжением.

Ранее в жилом доме на Загородном проспекте произошло два потопа. В результате прорыва труб обрушилась историческая лепнина.

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