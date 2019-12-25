На проспекте Елизарова прорвало трубу с горячей водой

Днем 14-го февраля на проспекте Елизарова в Невском районе Петербурга прорвало трубу. Горячая вода залила проезжую часть. Об этом Piter.TV узнал от источника.
Сообщение в экстренные службы о происшествии у дома №33 поступило в 16 часов. По предварительным данным, площадь разлива составила 125 кв. метров. Потенциально опасный участок оградили.
Отметим, что сообщения о прорывах труб в городе, а также авариях на теплосетях поступают регулярно. Так, например, жители Адмиралтейского района сутки были без горячей воды и отопления.
Фото: Piter.TV
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