На проспекте Елизарова прорвало трубу с горячей водой

Приближаться к месту вытекания воды категорически запрещено, даже если там находится ваш автомобиль.

Днем 14-го февраля на проспекте Елизарова в Невском районе Петербурга прорвало трубу. Горячая вода залила проезжую часть. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Сообщение в экстренные службы о происшествии у дома №33 поступило в 16 часов. По предварительным данным, площадь разлива составила 125 кв. метров. Потенциально опасный участок оградили.

Отметим, что сообщения о прорывах труб в городе, а также авариях на теплосетях поступают регулярно. Так, например, жители Адмиралтейского района сутки были без горячей воды и отопления.

Фото: Piter.TV