Без тепла находились 45 домов.

В дома в Адмиралтейском районе вернулось тепло после аварии. Об этом ранним утром 13 февраля Piter.tv сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Специалисты рассказали, что у дома №28Б по улице Декабристов с опережением нормативного срока были завершены ремонтные работы, заменено около 2 метров ненадежного трубопровода. Система отопления переведена в штатный режим.

При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем – добавили в пресс-службе.

О происшествии стало известно вечером 12 февраля. Отопление было отключено в 45 домах Адмиралтейского района. Без тепла остались дома на улице Декабристов, набережной канала Грибоедова, переулке Пирогова, Вознесенском проспекте, набережной реки Мойки, Фонарном переулке, Казанской улице, Прачечном переулке.

Фото: Piter.tv