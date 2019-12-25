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Часть домов Адмиралтейского района осталась без отопления
Сегодня, 17:30
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Часть домов Адмиралтейского района осталась без отопления

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Горячее водоснабжение включат после окончания работ.

В 45 домах Адмиралтейского района отключили отопление из-за работ АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Об этом сообщил "Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района" в своей группе в "ВКонтакте".

Без тепла остались дома на улице Декабристов, набережной канала Грибоедова, переулке Пирогова, Вознесенском проспекте, набережной реки Мойки, Фонарном переулке, Казанской улице, Прачечном переулке. 

Сроки окончания работ не сообщаются. 

Кроме того, в доме №80 по набережной канала Грибоедова отключили холодную воду в связи с работами "Водоканала".

Фото: Piter.TV

Теги: горячая вода, отопление, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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