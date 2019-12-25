Часть домов Адмиралтейского района осталась без отопления

В 45 домах Адмиралтейского района отключили отопление из-за работ АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Об этом сообщил "Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района" в своей группе в "ВКонтакте".
Без тепла остались дома на улице Декабристов, набережной канала Грибоедова, переулке Пирогова, Вознесенском проспекте, набережной реки Мойки, Фонарном переулке, Казанской улице, Прачечном переулке.
Сроки окончания работ не сообщаются.
Кроме того, в доме №80 по набережной канала Грибоедова отключили холодную воду в связи с работами "Водоканала".
Фото: Piter.TV
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