Часть домов Адмиралтейского района осталась без отопления

Горячее водоснабжение включат после окончания работ.

В 45 домах Адмиралтейского района отключили отопление из-за работ АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Об этом сообщил "Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района" в своей группе в "ВКонтакте".

Без тепла остались дома на улице Декабристов, набережной канала Грибоедова, переулке Пирогова, Вознесенском проспекте, набережной реки Мойки, Фонарном переулке, Казанской улице, Прачечном переулке.

Сроки окончания работ не сообщаются.



Кроме того, в доме №80 по набережной канала Грибоедова отключили холодную воду в связи с работами "Водоканала".

Фото: Piter.TV