На Наличной улице бьет фонтан из кипятка

Жители ближайших домов остались без тепла.

Сегодня, 16 января, у дома № 33 по Наличной улице около 18 часов вечера произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы территорию заволокло паром. Об этом сообщил очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как пояснили в пресс-службе АО "Теплосети Санкт-Петербурга" бригада уже начала ремонт на аварийном участке. Пока жители ближайших домов не почувствуют тепло от батарей. Горячую воду обещают вернуть завтра, 17 января, к 14:55.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жильцов дома на улице Вавиловых призвали самостоятельно утилизировать помои.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург