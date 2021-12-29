Жильцов дома на улице Вавиловых призвали самостоятельно утилизировать помои

Жителей одного из домов в Калининском районе неизвестный попросил самостоятельно утилизировать мусор в связи с тем, что отходы перестали вывозить. Автор письма подписи не оставил. Об этом сообщил горожанин в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Жильцы дома № 9/2 на улице Вавиловых заметили на парадной объявление, в котором было указано, что мусоропровод забит. Жильцов призвали не оставлять пакеты с помоями возле контейнеров с мусором и выбрасывать его в мусоропровод.
В Сети некоторые горожане рассказали, что остались без мусоропровода еще до Нового года.
У нас еще 27 декабря его закрыли в доме.
Мария Коровьева, "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Жители Северной столицы опубликовали фотографии мусора в своих дворах. Петербуржцы гадают, когда город начнут убирать от снега и грязи.
В комментариях пользователи пошутили, что скоро понесут пакеты с отходами к дверям Смольного.
Ранее на Piter.tv сообщили, что Шнуров выпустил клип о ситуации с уборкой снега и мусора в Петербурге.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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