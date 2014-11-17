На Пражской улице прорвало трубу

Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

На Пражской улице в Фрунзенском районе Северной столицы произошел инцидент — прорвалась труба горячей воды, в результате чего образовался мощный фонтан высотой около десяти метров. Об этом информирует 78.ru.

Происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас специалисты занимаются изучением ситуации и выяснением деталей аварии.

Кроме того, в социальных сетях распространилась видеозапись, запечатлевшая произошедший инцидент на Пражской улице в Санкт-Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что работы "Водоканала" ограничили движение на Пироговской набережной.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)