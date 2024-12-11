В парадной на Фёдора Абрамова прорвало трубу

За последние семь лет это уже тринадцатое подобное происшествие в местном ЖК.

Вечером в воскресенье, 9 февраля, встревоженные жильцы сообщили в соцсетях о прорыве трубы между первым и вторым этажами в 10-й парадной дома 21, корпус 3 на улице Федора Абрамова. Мощный поток воды устремился вниз по лестнице, заливая первый этаж.

Аварийная бригада оперативно устранила повреждение, но неприятным сюрпризом для жильцов дома стал сильный неприятный запах в шестой парадной.

Ранее мы сообщили о том, что из окна дома на Гатчинской улице в Петербурге хлестал кипяток.

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