Пропуск на Крестовский остров оформили более 5 тыс. человек

Въезд на остров в дни матчей Евро осуществляются по пропускам.

В центры госуслуг Петроградского района для оформления пропусков на Крестовский остров обратились более 5 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ".

Напомним, что в дни проведения матчей Евро-2020 въезд на остров осуществляется про пропускам. Их нужно оформлять даже тем, кто живет или работает на Крестовском острове. Такую меру ввели для обеспечения безопасности.

В среднем оформление документов занимает 15 минут.

Ограничения будут действовать с 00:00 до 24:00 18, 21, 23 июня и 2 июля, а также с 00:00 до 03:00 22-го июня.

Следующая игра на "Газпром Арене" состоится 18 июня между сборными Швеции и Словакии. Накануне Россия обыграла Финляндию.

Фото: Piter.TV