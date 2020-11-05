  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пропуск на Крестовский остров оформили более 5 тыс. человек
Сегодня, 16:30
76
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Пропуск на Крестовский остров оформили более 5 тыс. человек

0 0

Въезд на остров в дни матчей Евро осуществляются по пропускам.

В центры госуслуг Петроградского района для оформления пропусков на Крестовский остров обратились более 5 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ".

Напомним, что в дни проведения матчей Евро-2020 въезд на остров осуществляется про пропускам. Их нужно оформлять даже тем, кто живет или работает на Крестовском острове. Такую меру ввели для обеспечения безопасности. 

В среднем оформление документов занимает 15 минут. 

Ограничения будут действовать с 00:00 до 24:00 18, 21, 23 июня и 2 июля, а также с 00:00 до 03:00 22-го июня. 

Следующая игра на "Газпром Арене" состоится 18 июня между сборными Швеции и Словакии. Накануне Россия обыграла Финляндию. 

Фото: Piter.TV

Теги: крестовский остров, мфц, пропуск
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии