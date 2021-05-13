Стали известны подробности инцидента с потерявшимся российским туристом в горах Абхазии

Основная часть группы смогла спуститься к побережью.

Сотрудники МЧС Абхазии встретились с туристической группой из России, которая потерялась в горах. Одного участника по прежнему не удалось найти. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По словам инструктора группы Анны Делёвой, один из туристов оказался физически не готов к походу. Поход относится ко 2-й категории сложности. Человека оставили на перевале в палате с едой и сказали ему никуда не уходить. Группа должна была вернуться к нему, однако туристов застала непогода — снегопад и ледяной дождь, они не смогли дойти до базового лагеря. Где сейчас находится потерявшийся турист — неизвестно. С утра 13 мая спасатели на вертолете продолжают поиски.

Анна Делева хочет вернуться в горы, чтобы принять участие в поисках.

Видео: YouTube / МЧС Абхазии