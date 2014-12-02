В Приозерске пропал пожилой мужчина

Пенсионер уехал на автомобиле Volvo V40 черного цвета и не вернулся.

В Ленинградской области ведутся поиски пожилого мужчины, который пропал 26 августа. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Северо-Запад".

Уточняется, что 80-летний пенсионер уехал на автомобиле Volvo V40 черного цвета и не вернулся. Он может находиться в Приозерске или Петербурге. Рост местного жителя составляет 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые с проседью, а глаза голубые. Одежда: синяя джинсовая куртка, синие джинсы, черные кроссовки, голубая кепка.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшего, позвоните по номеру инфорга Елены: +7 (921) 929-50-49. Также можно набрать на телефон ПСО: 8 (800) 505-45-47.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге пропал еще один пенсионер.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"