Двое арендаторов проникли в квартиру в Кировском районе после ссоры с собственником

При проверке было установлено, что одного из них судили за кражу и угон автомобиля.

В Кировском районе задержаны правонарушители, проникшие в квартиру на первом этаже жилого дома. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 25 ноября полицейским поступила информация о том, что двое неизвестных пытаются попасть в квартиру дома на улице Маршала Казакова. Сначала они безуспешно повредили замок входной двери, а затем разбили стеклопакет.

К адресу прибыли два наряда Росгвардии и поймали двоих мужчин в возрасте 26 и 29 лет. При проверке было установлено, что одного из них судили за кражу и угон автомобиля.

Задержанных доставили в 64-й отдел полиции. Предварительно, ранее злоумышленники арендовали эту квартиру, затем у них произошел конфликт с собственником. После этого мужчин лишили доступа в помещение, однако они все равно решили вновь попасть в жилье.

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Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти