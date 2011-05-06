  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:44
84
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Двое арендаторов проникли в квартиру в Кировском районе после ссоры с собственником

0 0

При проверке было установлено, что одного из них судили за кражу и угон автомобиля.

В Кировском районе задержаны правонарушители, проникшие в квартиру на первом этаже жилого дома. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 25 ноября полицейским поступила информация о том, что двое неизвестных пытаются попасть в квартиру дома на улице Маршала Казакова. Сначала они безуспешно повредили замок входной двери, а затем разбили стеклопакет. 

К адресу прибыли два наряда Росгвардии и поймали двоих мужчин в возрасте 26 и 29 лет. При проверке было установлено, что одного из них судили за кражу и угон автомобиля. 

Задержанных доставили в 64-й отдел полиции. Предварительно, ранее злоумышленники арендовали эту квартиру, затем у них произошел конфликт с собственником. После этого мужчин лишили доступа в помещение, однако они все равно решили вновь попасть в жилье. 

Ранее на Piter.TV: продавец вынес из петербургского магазина электроники 10 айфонов на 1 млн рублей. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: проникли в квартиру, улица маршала казакова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии