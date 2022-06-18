Продавец вынес из петербургского магазина электроники 10 айфонов на 1 млн рублей

Администрация торгового центра обратилась в правоохранительные органы с просьбой найти виновного.

За период с 10 по 21 ноября продавец-кассир одного из магазинов электроники в ТЦ "Заневский каскад" похитил десять мобильных телефонов. Общий материальный ущерб, причинённый магазину, оценивается в 1 030 442 рубля, сообщает "Фонтанка" 25 ноября.

Согласно информации, 22-летний сотрудник магазина украл один iPhone 16 Pro Max с объёмом памяти 256 ГБ и девять iPhone 15 с различными вариантами памяти от 128 до 256 ГБ.

Администрация торгового центра обратилась в правоохранительные органы с просьбой найти виновного. Благодаря камерам видеонаблюдения установить личность подозреваемого не составит труда, поскольку он был официально оформлен на работу в магазине.

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Фото: Piter.TV