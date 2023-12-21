В Мухино двое мужчин проникли в частный дом

Мужчин задержали.

Задержаны правонарушители, проникшие через окно в частный дом в Мухино. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 24 октября к правоохранителям обратился житель поселка с информацией о том, что двое мужчин разбили окно в соседнем доме, в котором в этот момент никого не было, и проникли внутрь. На место происшествия прибыли росгвардейцы и полицейские, они поймали злоумышленников в возрасте 23 и 28 лет. Мужчины ворвались в дом 41-летней женщины.

Одного из задержанных ранее судили за незаконное хранение наркотических средств и нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств. Правонарушителей доставили в 89-й отдел. Владелице дома сообщили о произошедшем, она обратилась с заявлением в территориальный отдел полиции.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти