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На Костюшко 17-летний парень получил травмы при попытке кражи из магазина
Сегодня, 8:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Костюшко 17-летний парень получил травмы при попытке кражи из магазина

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Его задержал охранник.

Несовершеннолетний получил травмы при попытке кражи из магазина на Костюшко. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, утром 22 октября 17-летний подросток хотел украсть товары из магазина на Костюшко. Во время задержания охранником молодой человек получил травмы.

Подросток обратился к медикам. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, разбитый нос и ушиб нижней челюсти, на левой ноге – инфицированную рану.

По факту кражи 51 отдел полиции проводит проверку.

Ранее в Приозерске рецидивист проник в частный дом ради телевизора за 20 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: костюшко, магазин, охрана
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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