На Костюшко 17-летний парень получил травмы при попытке кражи из магазина

Несовершеннолетний получил травмы при попытке кражи из магазина на Костюшко. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".
По предварительным данным, утром 22 октября 17-летний подросток хотел украсть товары из магазина на Костюшко. Во время задержания охранником молодой человек получил травмы.
Подросток обратился к медикам. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, разбитый нос и ушиб нижней челюсти, на левой ноге – инфицированную рану.
По факту кражи 51 отдел полиции проводит проверку.
Ранее в Приозерске рецидивист проник в частный дом ради телевизора за 20 тысяч рублей.
Фото: Piter.tv
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