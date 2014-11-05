На Костюшко 17-летний парень получил травмы при попытке кражи из магазина

Его задержал охранник.

Несовершеннолетний получил травмы при попытке кражи из магазина на Костюшко. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, утром 22 октября 17-летний подросток хотел украсть товары из магазина на Костюшко. Во время задержания охранником молодой человек получил травмы.

Подросток обратился к медикам. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, разбитый нос и ушиб нижней челюсти, на левой ноге – инфицированную рану.

По факту кражи 51 отдел полиции проводит проверку.

Ранее в Приозерске рецидивист проник в частный дом ради телевизора за 20 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv