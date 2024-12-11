Молодые люди проникли на крышу самого высокого жилого здания в Петербурге

Сотрудники вневедомственной охраны передали нарушителей в 45-й отдел полиции для дальнейших разбирательств. Размер причиненного ущерба уточняется.

В понедельник, 3 февраля, в 17:16 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району Петербурга задержали мужчину и женщину, которые проникли в чердачное помещение многоэтажного жилого дома на проспекте Обуховской Обороны, повредив дверь, а затем поднялись на крышу.

Диспетчер управляющей компании заметил по камерам видеонаблюдения, как пара повредила металлическую решетку и взломала дверь, ведущую на чердак. Сотрудники компании незамедлительно нажали кнопку тревожной сигнализации, и к месту происшествия прибыл наряд Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 20-летнего молодого человека и его спутницу, которые намеренно повредили имущество жилого комплекса ради подъема на крышу. Задержанные объяснили свои действия желанием сделать красивые фотографии.

Сотрудники вневедомственной охраны передали нарушителей в 45-й отдел полиции для дальнейших разбирательств. Размер причиненного ущерба уточняется.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 30 мигрантов отправили с торговых площадок в военкомат.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти