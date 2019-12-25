В Гатчине вор пробрался в квартиру по растущему рядом с домом дереву

Он вынес из квартиры ювелирные украшения стоимостью 400 тысяч рублей.

В Гатчине воришка пробрался в квартиру по растущему рядом с домом дереву и вынес оттуда ювелирные украшения. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 64-летняя хозяйка квартиры на улице Новосёлов. Она сообщила, что в её квартире на балконе разбили стекло и украли золото, пока она была на работе.

Было установлено, что в период с 06:15 до 19:00 неизвестный преступник по растущему рядом с домом дереву проник на балкон квартиры, расположенной на 2 этаже. Разбив стекло балконной двери, незнакомец проник в квартиру, откуда совершил хищение ювелирных изделий. Сумма ущерба 440 тысяч рублей.

Квартира оборудована охранной сигнализацией. В момент совершения кражи заявитель квартиру на сигнализацию не поставила. Возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестный похитил серебряные цепочки из Спасо-Преображенского собора в Выборге.

Фото: Piter.tv.