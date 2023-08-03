Петербург вошел в список регионов-лидеров по числу промышленных роботов

Единственный регион, опережающий Петербург, — Московская область, где используется 1904 промышленных робота.

Петербург вышел вперед Москвы и Татарстана по численности используемых промышленных роботов. По данным исследований Университета Иннополис, цитируемым изданием "Деловой Петербург", в Северной столице функционирует 1869 роботов, что превосходит показатели столицы (1488 роботов) и республики Татарстан (1385 роботов).

Единственный регион, опережающий Петербург, — Московская область, где используется 1904 промышленных робота. Специалисты обращают внимание на привлекательность города для внедрения робототехники, обусловленную богатой технической историей, наличием современных технопарков и научных центров.

Генеральный директор АНО "Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом" Кирилл Семион подчеркивает значимость интеграции роботизации в производственную цифровую среду, считая это инструментом повышения производительности предприятий. Он подчёркивает значительный потенциал Петербурга в развитии робототехнических технологий.

Фото: Telegram / Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле