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В Сбере рассказали о финансировании проектов по импортозамещению и о промышленной ипотеке
Сегодня, 13:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сбере рассказали о финансировании проектов по импортозамещению и о промышленной ипотеке

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Зампред Сбербанка Анатолий Попов в интервью "Коммерсанту" рассказал о финансировании проектов по импортозамещению и о промышленной ипотеке.

В прошлом году основная активность бизнеса была направлена на замещение иностранных контрагентов и производимой ими продукции. За последнее время Сбербанк профинансировал большое количество подобных сделок.

Анатолий Попов, зампред Сбербанка 

В качестве примеров он привёл: приобретение мощностей по производству упаковки и  приобретение 25 тысяч контейнеров для замещения иностранных транспортных компаний. При этом, как отметил специалист, заявки на создание нового производства пока относительно редки, скорее всего, из-за сложности организации таких проектов.

Другая программа, направленная на развитие промышленного производства, – "Промышленная ипотека". В середине мая с Минпромторгом РФ было подписано соглашение об увеличении на Сбербанк лимита субсидий.

Поэтому уже в ближайшее время объем кредитования бизнеса с нашей стороны вырастет по данной программе с 2 млрд до 12 млрд рублей.

Анатолий Попов, зампред Сбербанка 

Также Сбербанк поддерживает инициативы Минэкономразвития по стимулированию проектов в отраслях, приоритетных для достижения технологического суверенитета и для структурной адаптации экономики.

Ранее на Piter.tv: Сбер не наблюдает перегрева на рынке ипотеки.

Фото: пресс-служба Сбера

Теги: ипотека, промышленная ипотека, сбер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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