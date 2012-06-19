В Сбере рассказали о финансировании проектов по импортозамещению и о промышленной ипотеке

Зампред Сбербанка Анатолий Попов в интервью "Коммерсанту" рассказал о финансировании проектов по импортозамещению и о промышленной ипотеке.

В прошлом году основная активность бизнеса была направлена на замещение иностранных контрагентов и производимой ими продукции. За последнее время Сбербанк профинансировал большое количество подобных сделок. Анатолий Попов, зампред Сбербанка

В качестве примеров он привёл: приобретение мощностей по производству упаковки и приобретение 25 тысяч контейнеров для замещения иностранных транспортных компаний. При этом, как отметил специалист, заявки на создание нового производства пока относительно редки, скорее всего, из-за сложности организации таких проектов.

Другая программа, направленная на развитие промышленного производства, – "Промышленная ипотека". В середине мая с Минпромторгом РФ было подписано соглашение об увеличении на Сбербанк лимита субсидий.

Поэтому уже в ближайшее время объем кредитования бизнеса с нашей стороны вырастет по данной программе с 2 млрд до 12 млрд рублей. Анатолий Попов, зампред Сбербанка

Также Сбербанк поддерживает инициативы Минэкономразвития по стимулированию проектов в отраслях, приоритетных для достижения технологического суверенитета и для структурной адаптации экономики.

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Фото: пресс-служба Сбера