Сбер не наблюдает перегрева на рынке ипотеки

Первый заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока B2C Кирилл Царев в студии Business FM на ПМЭФ рассказал, как обстоят дела с ипотечным кредитованием в стране.
Как рассказал Кирилл Царев, ипотечный портфель Сбера в этом году вырастет на 49%. При этом если сравнивать рост ипотечного портфеля не только с 2022-м, но и с 2021 годом, то будет заметен серьезный прирост.
На самом деле, объемы выдачи ипотеки стали больше. Где-то это связано с программами по субсидированию и господдержкой. Но мы донастраиваем различные программы для наших клиентов, сами сервисы делаем удобнее. Поэтому видим, как развивается весь ипотечный портфель, и у нас абсолютные рекорды по выдачам.
Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка
Такой рост ипотечного кредитования Кирилл Царев назвал постепенным и связал это с тем, что люди все чаще используют ипотеку в качестве возможности улучшить свои жилищные условия.
Кто-то продает квартиру, в которой еще есть ипотека, и покупает новое жилье. Раньше это казалось невозможным. Возможно, у человека есть ипотека, ему осталось за нее платить 2-5 лет, и долг уже небольшой, но за это время изменилась жизненная ситуация, родился ребенок, и ему нужна уже другая жилплощадь. Одна из наших задач — правильно состыковать продукты таким образом, чтобы вы могли и старую квартиру продать, и новую получить.
Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка
На вопрос о том, как Сбер относится к предостережениям ЦБ по поводу перегрева рынка, в том числе ипотечного и потребкредитования, Кирилл Царев ответил, что в банке внимательно следят за тем, о чем говорит регулятор.
На наш взгляд, сейчас перегрева нет. В прошлом году сначала был рост рынка, потом коррекция, в том числе по ценам на жилье. Поэтому сказать, что существует какой-то пузырь, наверное, не совсем верно.
Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка
Фото: пресс-служба Сбера
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