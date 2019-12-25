Смольный подвел промежуточные итоги весенней уборки Петербурга

За это время было проведено более 30 видов работ.

С начала весенней уборки в Петербурге администрации районов и органы местного самоуправления привели в порядок более 72 млн квадратных метров территории. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

За это время было проведено более 30 видов работ. УК и муниципальные образования отремонтировали водостоки, скамейки, окна, вход в подъезды.

На 50% выполнены планы по мытью фасадов зданий. Организации, подведомственные Комитету по благоустройству, убрали уже более 25,3 млн кв. метров дорог и тротуаров.

Ранее жилищная инспекция выявила нарушения при уборка придомовых территорий.

Фото: Piter.tv