Штурмовик Су-25М1 ВВС Украины пролетел на сверхмалой высоте

В сети опубликовано лихое видео пролета штурмовика Украины на очень низкой высоте.

В сети опубликовано видео безумного полета на сверхмалой высоте Су-25М1 Украинских ВВС.

Украинские летчики на Су-25М1пролетеле над ВПП в нескольких метрах и попали на видео. Сообщается, что видео было снято на одном из военных аэродромов Украины. Два штурмовика пролетели на опасно малой высоте. На опубликованных кадрах видно, что самолет пролетел буквально в паре метров над ВПП. Людям пришлось разбегаться в стороны, чтобы самолет их не снес.

Эксперты отмечают, что пролет на предельно малой высоте может быть выполнен только с разрешения руководителя полетов. Самовольное выполнение таких маневров грозит крушением.

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Видео: YouTube/Global Spotlight