Опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30 в Тверской области

Из переговоров становится понятно, что сработало вооружение. Причину этого предстоит выяснить.

В сети опубликовали запись переговоров пилотов во время учебного полета, когда был ошибочно сбит истребитель Су-30.

Телеграм-канал "112" опубликовал расшифровку переговоров пилотов во время планового учебного полета, когда ошибочно был сбит истребитель Су-30 в Тверской области.

Сначала прозвучала команда "Огонь". После неё пилот СУ-35 должен был произвести фотовыстрел, однако, вместо камеры сработало вооружение.

- Доложите, что случилось?

- У 348 сработала пушка на выстрел.

Затем речевой информатор СУ-30мк2 сообщает об отказе гидросистем самолета и потере управления. Экипаж принял решение о катапультировании.

Телеграм-канал сообщает, что сейчас уже установлено, что оба экипажа действовали по инструкции. Возможно, причиной выстрела стала техническая неисправность.

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Видео:т-м канал LAFE SHOT