  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:35
42
MShaffter
Код вставки плеера

Опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30 в Тверской области

0 0

Из переговоров становится понятно, что сработало вооружение. Причину этого предстоит выяснить.

В сети опубликовали запись переговоров пилотов во время учебного полета, когда был ошибочно сбит истребитель Су-30.

Телеграм-канал "112" опубликовал расшифровку переговоров пилотов во время планового учебного полета, когда ошибочно был сбит истребитель Су-30 в Тверской области. 

Сначала прозвучала команда "Огонь". После неё пилот СУ-35 должен был произвести фотовыстрел, однако, вместо камеры сработало вооружение.

- Доложите, что случилось? 


- У 348 сработала пушка на выстрел. 

Затем речевой информатор СУ-30мк2 сообщает об отказе гидросистем самолета и потере управления. Экипаж принял решение о катапультировании. 

Телеграм-канал сообщает, что сейчас уже установлено, что оба экипажа действовали по инструкции. Возможно, причиной выстрела стала техническая неисправность.

Ранее: Опубликовано видео с места крушения Су-30

Видео:т-м канал LAFE SHOT

Теги: ария и вооружение, сбит су 30, су 30, сушка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии