Прокуратуре не понравилось состояние здания бывшей Удельной больницы

Как выяснилось во время проверки, часть элементов утрачена.

Прокуратура Красносельского района возбудила уголовное дело после проверки состояния комплекса бывшей Удельной больницы. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба ведомства. Комплекс был построен в середине XIX века.

Объект расположен на улице Лермонтова. Сотрудники прокуратуры установили, что на объект культурного наследия частично утратил уникальные элементы отделки фасадов, цоколя, а также части интерьеров в виде отделки печей, напольной метлахской плитки, дверных полотен и наличников. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о повреждении или уничтожении объектов культурного наследия.

Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что специальная группа будет расследовать уголовные дела о сносе исторических домов в Петербурге.

Видео: прокуратура Петербурга