Петербургская прокуратура взыскивает средства, которые были потрачены на прививку для ребенка

Мальчику отказали в ревакцинации.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Ребенка вакцинировали против опасного заболевания, в дальнейшем в проведении повторной прививки отказали без объяснения причин. Тогда родители обратились в частную клинику, где мальчика ревакцинировали платно.

По информации надзорного ведомства, прокурор направил в суд исковое заявление о компенсации понесенных затрат и взыскании морального вреда. В настоящее время документ рассматривается.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге прокуратура защитила права чернобыльца. Мужчина обратился с заявлением об оплате дополнительного ежегодного отпуска в 14 календарных дней, но ему отказали.

Фото: Piter.TV