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Петербургская прокуратура взыскивает средства, которые были потрачены на прививку для ребенка
Сегодня, 12:46
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Петербургская прокуратура взыскивает средства, которые были потрачены на прививку для ребенка

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Мальчику отказали в ревакцинации.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Ребенка вакцинировали против опасного заболевания, в дальнейшем в проведении повторной прививки отказали без объяснения причин. Тогда родители обратились в частную клинику, где мальчика ревакцинировали платно. 

По информации надзорного ведомства, прокурор направил в суд исковое заявление о компенсации понесенных затрат и взыскании морального вреда. В настоящее время документ рассматривается. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге прокуратура защитила права чернобыльца. Мужчина обратился с заявлением об оплате дополнительного ежегодного отпуска в 14 календарных дней, но ему отказали. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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