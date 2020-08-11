Прокуратура Петербурга проводит проверку после травмирования ребенком-инвалидом на тренировке по плаванию

Районная прокуратура проверит качество оказания услуг в этой сфере, в том числе – методы обучения детей плаванию.

Прокуратура Приморского района Петербурга организовала проверку по информации о получении ребенком-инвалидом телесных повреждений во время тренировки по плаванию в одном из акваклубов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 8 сентября.

Районная прокуратура проверит качество оказания услуг в этой сфере, в том числе – методы обучения детей плаванию, наличие у тренерского состава достаточной квалификации для работы с несовершеннолетними с ограниченными возможностями здоровья.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на Ветеранов первоклассник получил тяжелые травмы, упав с горки.

Фото: Piter.TV