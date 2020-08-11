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Прокуратура Петербурга проводит проверку после травмирования ребенком-инвалидом на тренировке по плаванию
Сегодня, 12:53
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Прокуратура Петербурга проводит проверку после травмирования ребенком-инвалидом на тренировке по плаванию

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Районная прокуратура проверит качество оказания услуг в этой сфере, в том числе – методы обучения детей плаванию.

Прокуратура Приморского района Петербурга организовала проверку по информации о получении ребенком-инвалидом телесных повреждений во время тренировки по плаванию в одном из акваклубов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 8 сентября. 

Районная прокуратура проверит качество оказания услуг в этой сфере, в том числе – методы обучения детей плаванию, наличие у тренерского состава достаточной квалификации для работы с несовершеннолетними с ограниченными возможностями здоровья. 

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что на Ветеранов первоклассник получил тяжелые травмы, упав с горки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: плавание, прокуратура петербурга, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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