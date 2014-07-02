Прокуратура Петербурга требует признать экстремистской книгу Бориса Вишневского*

Иск прокуратуры подкреплён заключениями экспертов, согласно которым книга направлена на создание негативного образа существующей власти.

Прокуратура Петербурга подала судебный иск о признании экстремистским документом книги "Хроники возрождённого Арканара" экс-депутата Законодательного Собрания Петербурга Бориса Вишневского* (признан иностранным агентом). Об этом рассказала глава объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Иск прокуратуры подкреплён заключениями экспертов, согласно которым книга направлена на создание негативного образа существующей власти, характеризующей Россию как страну, движущуюся к фашизму, именуемую "империей лицемерия" и страной третьего мира. Эксперты утверждают, что Вишневский* открыто призывает к насильственному изменению Конституции России и распространяет враждебные настроения в отношении приверженцев Русской Православной Церкви. В тексте также затрагиваются вопросы территориальной целостности России.

Борис Вишневский* долгое время являлся депутатом Законодательного Собрания Петербурга, представляя фракцию партии "Яблоко". Весной 2024 года его внесли в реестр иностранных агентов, затем депутат лишился своего статуса члена ряда районных комиссий Заксобрания. Попытавшись обжаловать статус иноагента в судебном порядке, Вишневский* потерпел неудачу. 30 октября 2024 года, руководствуясь федеральным законом, он вынужден был досрочно прекратить исполнение обязанностей депутата, а его мандат перешёл коллеге по фракции Ольге Штанниковой.

Фото: сайт партии "Яблоко"

* Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.