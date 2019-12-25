В Петербурге прокурор потребовал признать брак для получения вида на жительство фиктивным

В ноябре 2019 года в Кронштадте был зарегистрирован брак между 27-летним гражданином РФ и гражданкой одной из стран ближнего зарубежья, которая хотела получить разрешение на временное проживание на территории РФ.

Прокуратура Выборгского района Петербурге провела проверку соблюдения миграционного и семейного законодательства и потребовала расторгнуть фиктивный брак. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в ноябре 2019 года в Кронштадте был зарегистрирован брак между 27-летним гражданином РФ и гражданкой одной из стран ближнего зарубежья. Спустя некоторое время женщина подала заявление о выдаче разрешения на временное проживание на территории России. При этом с момента заключения брака муж с женой вместе не жили.

Мужчина проживал со своей сожительницей, с которой воспитывает двоих общих детей. Он пояснил, что за вознаграждение в 50 тысяч рублей он заключил фиктивный брак.

Прокурор предъявил исковое заявление в суд о признании брака недействительным.

В ноябре в Петербурге стартовала запись на регистрацию брака в 2022 году.

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