В Петербурге стартовала запись на регистрацию брака в 2022 году

Горожане могут забронировать даты в январе, феврале, марте и апреле.

В Петербурге начали принимать документы на регистрацию брака в 2022 году. Об этом сообщили в группе комитета по делам ЗАГС в социальной сети "ВКонтакте" в пятницу, 19 ноября.

Уже сегодня женихи и невесты могут подать заявления на роспись в январе, феврале, марте и апреле. С 11 января будущего года откроется прием документов на регистрацию брака в мае, июне, июле, августе и сентябре. Будущим молодоженам пригодятся следующие документы: государственная пошлина, совместное заявление, а также документы, удостоверяющие личности вступающих в брак, и документы, подтверждающие прекращение предыдущего брака, если он был.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Мурманске собака съела паспорт невесты в день свадьбы.

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