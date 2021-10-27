В Мурманске собака съела паспорт невесты в день свадьбы

В Мурманске собака съела паспорт невесты в день ее свадьбы. Об этом сообщили пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел с молодоженами Василием и Анастасией Балуевыми. В день регистрации брака, которая была назначена на 14 часов, молодые люди отправились в магазин. Перед уходом они положили паспорт девушки на тумбочку в коридоре.
Вернувшись домой и открыв дверь, оба ахнули. Домашний любимец Конор породы чихуахуа растрепал хозяйкин документ. Несколько страниц четвероногий хулиган оторвал, остальное превратил в бумажную требуху.
из сообщения УМВД по Мурманской области
Молодожены отправились в комитет ЗАГС, где им посоветовали обратиться в полицию. В управлении по вопросам миграции паре дали обещание помочь. Новый паспорт отдали невесте через 40 минут.
В ведомстве уточнили, в индивидуальном порядке проверка данных может проводиться очень быстро. Все сведения были сверены с базами данных, что позволило восстановить документ оперативно.
Ровно в 14 часов роспись у Балуевых состоялась.
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Видео: МВД МЕДИА
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