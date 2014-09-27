Сейчас малыши переданы собаке, которая "вызвалась помочь".

Водители мусоровоза спасли щенков, которых выкинули жители тюменского села. Об этом рассказали представители пресс-службы местной компании "Тюменское экологическое объединение". Сотрудники заметили собак, которые оказались в пакете с бытовыми отходами. Они записали видео, которое разместили в социальных сетях. Мужчины решили таким образом привлечь внимание общественности к проблеме.

Очевидцы заметили, что услышали странный писк в Юргинском районе. За несколько секунд до запуска прессования отходов они среди мусора нашли пакет с щенками. На этот писк среагировала сидящая на привязи собака. Ей "передали" малышей.

Что происходит? Что за люди? Вот этот дом, вот эта собака. Просим разобраться. Уже надоело! сотрудник компании

Водители заметили, что не обладают никакими средствами воздействия на таких беспечных хозяев животных. Российское законодательство запрещает выбрасывать вместе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) даже не только биологические отходы, а тем более живых существ.

Треть россиян подобрали своих питомцев на улице.

Фото и видео: ВКонатакте / Тюмень