Треть россиян подобрали своих питомцев на улице

При этом собачники в среднем тратят на 40% больше на своего питомца, чем владельцы кошек.

В четверг, 7 октября, онлайн-ритейлер "Самокат" поделился с Piter.tv данными исследования, проведенного вместе с AliExpress Россия. Согласно данным, большинство россиян подобрали своих животных на улице.

Судя по опросу, в котором участвовали 1,2 тысяч владельцев домашних животных из разных регионов, у 93% дома живет одна или несколько кошек, а у каждого пятого есть собака. Других животных заводят значительно реже. Так, у 4% опрошенных дома живут рыбки, еще у 4% – грызуны. Попугаи и другие экзотические животные только у 2%.

Треть респондентов подобрали питомца на улице, а каждый десятый купил домашнее животное в подарок ребенку. Помимо этого, пятая часть опрошенных рассказали, что завели любимца из-за одиночества во время карантина.

Почти 70% опрошенных в этом году стали тратить на четвероногих друзей гораздо больше средств. Так, в сентябре россияне увеличили расходы на товары для животных в 1,2 раза больше, чем в прошлом году. Значительно выросли продажи товаров для собак от российских продавцов – в 24 раза по сравнению с прошлым годом. Спрос на товары для кошек от российских продавцов в сентябре вырос в 16 раз.

В путешествия питомцев берут с собой 72% собачников и 43% владельцев кошек.

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