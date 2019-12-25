Прокуратура Красносельского района помогла пенсионерке сохранить прожиточный минимум

Проверка показала, что заявитель выплачивает долг с пенсии по инвалидности и не имеет других источников дохода.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере исполнительного производства. В ходе проверки было установлено, что в отношении 67-летней местной жительницы ведется исполнительное производство по взысканию денежных средств.

Несмотря на то, что женщина подала заявление о сохранении доходов в размере прожиточного минимума, необходимые меры для уменьшения суммы взыскания не были предприняты. Проверка показала, что заявитель выплачивает долг с пенсии по инвалидности и не имеет других источников дохода.

В результате вмешательства прокуратуры женщине удалось сохранить прожиточный минимум.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура требует компенсацию в 300 тыс. рублей пенсионерке, которая получила перелом в автобусе.

Фото: Piter.TV