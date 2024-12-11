Прокуратура Петербурга проводит проверку по данным об ухудшении здоровья мальчика после укола

Напомним, пятилетнему ребенку вкололи инъекцию препарата, перепутав его с другим воспитанником.

Прокуратура Кировского района Петербурга проводит проверку по информации об ухудшении состояния здоровья воспитанника одного из детских садов после укола. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, пятилетнему мальчику вкололи инъекцию препарата, перепутав его с другим ребенком, нуждающимся в лечении. У пострадавшего началась сыпь.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению уполномоченными органами и должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Если будут основания, прокуратура решит вопрос о защите прав мальчика в судебном порядке.

Фото: Piter.TV