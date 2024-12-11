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Прокуратура Петербурга проводит проверку по данным об ухудшении здоровья мальчика после укола
Сегодня, 15:32
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Прокуратура Петербурга проводит проверку по данным об ухудшении здоровья мальчика после укола

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Напомним, пятилетнему ребенку вкололи инъекцию препарата, перепутав его с другим воспитанником.

Прокуратура Кировского района Петербурга проводит проверку по информации об ухудшении состояния здоровья воспитанника одного из детских садов после укола. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. 

Напомним, пятилетнему мальчику вкололи инъекцию препарата, перепутав его с другим ребенком, нуждающимся в лечении. У пострадавшего началась сыпь. 

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению уполномоченными органами и должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Если будут основания, прокуратура решит вопрос о защите прав мальчика в судебном порядке.

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура петербурга, укол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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