Прокуратура Петербурга проводит проверку по данным об ухудшении здоровья мальчика после укола

Прокуратура Кировского района Петербурга проводит проверку по информации об ухудшении состояния здоровья воспитанника одного из детских садов после укола. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
Напомним, пятилетнему мальчику вкололи инъекцию препарата, перепутав его с другим ребенком, нуждающимся в лечении. У пострадавшего началась сыпь.
В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению уполномоченными органами и должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
Если будут основания, прокуратура решит вопрос о защите прав мальчика в судебном порядке.
Фото: Piter.TV
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