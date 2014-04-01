Прокуратура проводит проверку по факту накренившегося судна в Отрадном

Транспортная прокуратура по Северо-Западу начала проверку по факту происшествия на заводе "Пелла" в Отрадном. Днем 30 марта в воде накренился траулер "Скорпион".
По информации пресс-служба СЗТП, на место выехал Волховстроевский транспортный прокурор. По предварительной информации, на судне производились ремонтные работы. Информация о пострадавших на данный момент устанавливается.
Напомним, в результате инцидента на судостроительном трюмы залило водой. На месте ведутся поисково-спасательные работы.
Фото: vk.com/sluhotradnoe
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