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Прокуратура проводит проверку по факту накренившегося судна в Отрадном
Сегодня, 17:48
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nadezhda_sib

Прокуратура проводит проверку по факту накренившегося судна в Отрадном

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На судне шел ремонт.

Транспортная прокуратура по Северо-Западу начала проверку по факту происшествия на заводе "Пелла" в Отрадном. Днем 30 марта в воде накренился траулер "Скорпион".

По информации пресс-служба СЗТП, на место выехал Волховстроевский транспортный прокурор. По предварительной информации, на судне производились ремонтные работы. Информация о пострадавших на данный момент устанавливается.

Напомним, в результате инцидента на судостроительном трюмы залило водой. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

Фото: vk.com/sluhotradnoe

Теги: судно, транспортная прокуратура, траулер скорпион
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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