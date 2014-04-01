Прокуратура проводит проверку по факту накренившегося судна в Отрадном

На судне шел ремонт.

Транспортная прокуратура по Северо-Западу начала проверку по факту происшествия на заводе "Пелла" в Отрадном. Днем 30 марта в воде накренился траулер "Скорпион".

По информации пресс-служба СЗТП, на место выехал Волховстроевский транспортный прокурор. По предварительной информации, на судне производились ремонтные работы. Информация о пострадавших на данный момент устанавливается.

Напомним, в результате инцидента на судостроительном трюмы залило водой. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

Фото: vk.com/sluhotradnoe