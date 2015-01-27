Прокуратура Петербурга займется сервисом по доставке еды, не выплачивающим курьерам зарплату

Петербургская прокуратура проверит сервис "Самокат", курьерам которого не выплачивают зарплату с октября этого года. Работники команды пожаловались на руководство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В надзорном органе разберутся с нарушителями. Сотрудники прокуратуры проверят сервис по доставке еды на соблюдение трудовых прав подчиненных.
Ранее на Piter.tv сообщили, что большинство петербуржцев отказались от походов в магазин в пользу доставки.
Фото: Pexels
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