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Прокуратура Петербурга займется сервисом по доставке еды, не выплачивающим курьерам зарплату
Сегодня, 12:48
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Прокуратура Петербурга займется сервисом по доставке еды, не выплачивающим курьерам зарплату

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Более сотни курьеров пожаловались, что им не платят зарплату с октября этого года.

Петербургская прокуратура проверит сервис "Самокат", курьерам которого не выплачивают зарплату с октября этого года. Работники команды пожаловались на руководство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В надзорном органе разберутся с нарушителями. Сотрудники прокуратуры проверят сервис по доставке еды на соблюдение трудовых прав подчиненных. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что большинство петербуржцев отказались от походов в магазин в пользу доставки.

Фото: Pexels

Теги: доставка еды, курьеры, не платят зарплату, прокуратура петербурга, самокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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