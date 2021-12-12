Прокуратура Петербурга начала проверку после падения двухлетней девочки в лестничный пролет

Ребенок получил травмы.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга проводит проверку по факту происшествия с ребенком в парадной дома по улице 1-й Красноармейской, рассказали в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, двухлетняя девочка поскользнулась и упала в лестничный пролет между перилами. Прокуратура района установит обстоятельства и причины случившегося, проверит соблюдение управляющей организацией требований жилищного законодательства при обслуживании дома.

По данному факту правоохранительными органами района организовано проведение процессуальной проверки, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга