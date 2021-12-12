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Прокуратура Петербурга начала проверку после падения двухлетней девочки в лестничный пролет
Сегодня, 12:48
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Прокуратура Петербурга начала проверку после падения двухлетней девочки в лестничный пролет

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Ребенок получил травмы.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга проводит проверку по факту происшествия с ребенком в парадной дома по улице 1-й Красноармейской, рассказали в надзорном ведомстве. 

По предварительным данным, двухлетняя девочка поскользнулась и упала в лестничный пролет между перилами. Прокуратура района установит обстоятельства и причины случившегося, проверит соблюдение управляющей организацией требований жилищного законодательства при обслуживании дома. 

По данному факту правоохранительными органами района организовано проведение процессуальной проверки, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: падение, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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