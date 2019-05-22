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В доме в центре Петербурга двухлетняя девочка упала в лестничный пролет
Сегодня, 8:43
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В доме в центре Петербурга двухлетняя девочка упала в лестничный пролет

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Пострадавшей вызвали скорую помощь.

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования двухлетней девочки в Петербурге. Об этом пишет 78.ru. 

Утром 2 декабря в доме 4 по 1-й Красноармейской улице ребенок упал в лестничный пролет со второго этажа. По словам 40-летней матери, она отправилась с детьми в аквапарк. В здании лифт не работает, поэтому семья решила спуститься по лестнице с пятого этажа. 

Также известно, что в лестнице на двух этажах нет части металлического ограждения. Девочка поскользнулась на втором этаже и упала. 

Пострадавшей вызвали скорую помощь. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: маленькая петербурженка получила ожоги во время купания за несколько дней до своего четырехлетия. 

Фото: Piter.TV 

Теги: 1-я красноармейская улица, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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