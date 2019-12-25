Маленькая петербурженка получила ожоги во время купания за несколько дней до своего четырехлетия

Маленькая девочка из Калининского района Петербурга была доставлена в реанимацию за несколько дней до своего четвёртого дня рождения. Мама пыталась лечить полученные ожоги самостоятельно в домашних условиях.
Пациентку госпитализировали накануне. АН "Оперативное прикрытие" сообщило, что врачи оценили состояние ребенка как тяжелое, и девочку перевели в реанимацию. Предварительно установлено, что у пострадавшей имеются обширные ожоги третьей степени тяжести, занимающие 20% поверхности тела, включая лицо.
Мать рассказала, что причиной инцидента стала горячая вода, которая потекла из крана, когда девочка принимала ванну.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Piter.TV
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