Маленькая петербурженка получила ожоги во время купания за несколько дней до своего четырехлетия

Врачи оценили состояние ребенка как тяжелое, и девочку перевели в реанимацию.

Маленькая девочка из Калининского района Петербурга была доставлена в реанимацию за несколько дней до своего четвёртого дня рождения. Мама пыталась лечить полученные ожоги самостоятельно в домашних условиях.

Пациентку госпитализировали накануне. АН "Оперативное прикрытие" сообщило, что врачи оценили состояние ребенка как тяжелое, и девочку перевели в реанимацию. Предварительно установлено, что у пострадавшей имеются обширные ожоги третьей степени тяжести, занимающие 20% поверхности тела, включая лицо.

Мать рассказала, что причиной инцидента стала горячая вода, которая потекла из крана, когда девочка принимала ванну.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV