Благодаря прокуратуре отремонтируют аварийный дом на улице Шкапина
Сегодня, 11:28
Выявлены трещины и отслоения покрытия фасада, также начала крошиться облицовка.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения жилищного законодательства. Было установлено, что техническое состояние дома на улице Шкапина является аварийным. Выявлены трещины и отслоения покрытия фасада, также начала крошиться облицовка, сообщили в надзорном ведомстве 13 февраля. 

Прокуратура предъявила в суд исковое заявление к управляющей организации с требованием обследовать фасад и оперативно выполнить ремонтно-восстановительные работы. Устранение нарушений уже стартовало. 

Ранее КГИОП рассказал, какие дома планируют отреставрировать в историческом центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

