Благодаря прокуратуре отремонтируют аварийный дом на улице Шкапина

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения жилищного законодательства. Было установлено, что техническое состояние дома на улице Шкапина является аварийным. Выявлены трещины и отслоения покрытия фасада, также начала крошиться облицовка, сообщили в надзорном ведомстве 13 февраля.

Прокуратура предъявила в суд исковое заявление к управляющей организации с требованием обследовать фасад и оперативно выполнить ремонтно-восстановительные работы. Устранение нарушений уже стартовало.

Ранее КГИОП рассказал, какие дома планируют отреставрировать в историческом центре Петербурга.

Фото: Piter.TV