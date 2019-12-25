Благодаря прокуратуре отремонтируют аварийный дом на улице Шкапина

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения жилищного законодательства. Было установлено, что техническое состояние дома на улице Шкапина является аварийным. Выявлены трещины и отслоения покрытия фасада, также начала крошиться облицовка, сообщили в надзорном ведомстве 13 февраля.
Прокуратура предъявила в суд исковое заявление к управляющей организации с требованием обследовать фасад и оперативно выполнить ремонтно-восстановительные работы. Устранение нарушений уже стартовало.
Ранее КГИОП рассказал, какие дома планируют отреставрировать в историческом центре Петербурга.
Фото: Piter.TV
