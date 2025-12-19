КГИОП рассказал, какие дома планируют отреставрировать в историческом центре Петербурга

Программа охватывает более 255 зданий и должна завершиться к 2030 году.

В Северной столице продолжается масштабная программа восстановления исторических зданий центральной части города. Подробности о проводимых мероприятиях "Петербургскому дневнику" представили в пресс-службе КГИОП.

Дом Союза Городов

В ходе реставрации Дома Союза Городов планируют укрепить кирпичную кладку и обновить отделку фасада. Используя специальные технологии, мастера вернут первоначальный вид лепному декору, воссоздав утраченные элементы, включая украшения в виде гирлянд и барельефы. Окна задних дворов, находящиеся в парадных подъездах, будут восстановлены с опорой на старинные чертежи и фотографии. Фасад ожидает капитальный ремонт балконов, облицовка цоколя и восстановление поверхности возле входа. Металлические элементы, такие как ворота, навес и держатели флага, также подлежат ремонту.

Дом А. И. Трейберга

Этот знаменитый особняк ждёт обновление декоративных элементов оштукатуренных стен, в частности карниза, гипсового лепного декора, металлического ограждения и конструкций балконов. В разное время в нём проживали известные деятели культуры и науки: режиссёр Владимир Немирович-Данченко, учёный-биолог Николай Вавилов и танцовщица Наталья Дудинская. Декорированный маскаронами и листьями дуба венчающий карниз придаёт дому уникальный облик, который теперь будет бережно восстанавливаться.

Дом К. Б. Котомина

Знаменитый фасад здания, выполненный в духе эклектики, требует особого подхода. Здесь запланировано укрепление кирпича, реставрация отделки, возрождение лепного декора и обновление ворот, ограждения балконов и флагодержателей. Особое внимание уделяется историческим электрическим часам, установленным в 1906 году, которым предстоит вернуть прежнюю функциональность.

Дом А. Г. Чадаева

Облик дома на Невском проспекте отличается богатой отделкой в стиле эклектики. Перед специалистами стоят задачи по укреплению кирпичных стен, восстановлению декоративной штукатурки, лепнины и ворот. Запланировано обновление ограды балкона и других деталей фасада, включая реставрации исторических элементов.

Дом Ушакова

Комплекс состоит из нескольких строений, фасад выполнен в стиле эклектики. Балкон поддерживается скульптурами-кариатидами, украшенными деревянными элементами. Ремонт предполагает восстановление исторических украшений, реконструкцию скульптуры, мраморного балкона и металлической решетки, а также ремонт башенки и шпилей.

Дом, связанный с историей ленинского подполья

Расположенный на Пушкинской улице дом, в котором проходили собрания членов "Союза борьбы за освобождение рабочего класса", также подвергнется реставрации. Работы подразумевают восстановление кирпичной кладки, штукатурки, лепного декора, устройство нового каркаса и герметизацию конструкций.

Таким образом, обширная программа сохранения архитектурного наследия Петербурга продолжается полным ходом. Только в 2026 году на её реализацию выделяется более шести миллиардов рублей, а сама программа охватывает более 255 зданий и должна завершиться к 2030 году.

Ранее мы сообщили о том, что инспекторы ГАТИ выдали 15 ордеров на реставрацию домов на Невском в январе.

Скриншот: Яндекс.панормамы