Транспортная прокуратура оштрафовала "РЖД" на 500 тыс. рублей

Причиной стали нарушения при эксплуатации ж/д путей.

Согласно постановлению Ленинград-Финляндского транспортного прокурора, в "РЖД" должны понести административную ответственность в виде выплаты штрафа в размере 500 тыс. рублей. Причина – в нарушении условий эксплуатации ж/д путей в Ленобласти, – сообщают в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Пути общего пользования на станции Каменногорск Ленинградской области на протяжение длительного времени использовались по процедуре лишь временного ввода. Однако необходимые для того документы в "РЖД" решили не оформлять.

Как итог: привлечение компании к административной статье ч.5 ст. 9.5 КоАП РФ. Устранение обнаруженных нарушений находится в ведомстве транспортной прокуратуры.

Не так давно стало известно, что уже в декабре поезд "Аврора" возобновит свое движение между Москвой и Санкт-Петербургом.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры