Прокуратура Петербурга не согласовала половину внеплановых проверок

Таким образом ведомство решило поддержать предпринимателей.

В прокуратуре Петербурга рассказали, как поддерживают предпринимателей в период антироссийских санкций. После 10 марта, когда правительство РФ ограничило проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведомство объявило более 40 предостережений руководителям органов государственного контроля.

Прокуратура отменила почти 7 тысяч проверок бизнеса. В надзорный орган поступило более 410 заявлений на проведение внеплановых проверок, однако в 202 случаях они были не согласованы.

В 2021 году благодаря ведомству удалось добиться погашения долгов перед хозяйствующими субъектами по исполненным государственным и муниципальным контрактам на сумму свыше 282 млн рублей, в истекшем периоде 2022 года – 16,5 млн рублей.

С начала 2022 года органы прокуратуры выявили 480 нарушений законов прав субъектов предпринимательской деятельности.

Каждый первый вторник месяца городская прокуратура проводит Всероссийский день приема предпринимателей. Представители бизнеса могут обратиться по правовым вопросам в прокуратуру без предварительной записи.

Ранее в Смольном рассказали, как собираются поддерживать сферу транспорта и туризма.

Фото: ВКонтакте / Прокуратура Санкт-Петербурга